Üye Girişi
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

03.02.2022 09:51
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, rüzgarın hızı Kemer ilçesinde 120, Serik ilçesinde 85, Konyaaltı ilçesinde ise 73 kilometreye ulaştı.

Kentte Manavgat ilçesi Beşkonak bölgesinde son 24 saatte metrekareye 104,7 kilogram, Elmalı ilçesinde ise 98 kilogram yağış düştü.

Antalya'da yağışın akşam saatlerinden, kuvvetli rüzgarın ise öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle bazı caddelerdeki ağaçlar devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Rüzgar nedeniyle Döşemealtı ilçesindeki bir evin çatısı uçtu. Polis ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su birikintileri meydana geldi.

Yağış, Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Suyun yükselmesi nedeniyle Manavgat Şelalesi'nin alt ve üst kısımları birleşti ve çağlayan görünmez hale geldi.

Şelale çevresindeki seyir terası ve bazı restoranları da su bastı.

YORUMLAR
500

Konyaaltı, Manavgat, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor
09:46 Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu?
09:42 Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
09:41 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey, vezir Alemşah'la hesaplaşıyor!
09:40 Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi
09:39 Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor
09:35 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Asya Aras'ı affedecek mi?
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'ya gidiyor
09:08 Vaka sayısı 110 bini geçti, uzmanlar sorumsuz grubu açıkladı: 20-35 yaş arası aşılanmıyor
08:56 İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 09:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement