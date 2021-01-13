Antalya'da sağanak yağmur ve rüzgar etkili oldu

ANTALYA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunduğu Antalya'da gece saatlerinde sağanak yağmur başladı. Konyaaltı ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken sular nedeniyle kaldırımlar su altında kaldı. Çoğu sürücü de birikintilere girmemek için yollarını değiştirdi. Rüzgar nedeniyle ise kent merkezinde eşyalar yollara uçtu. Sağanak yağış ve rüzgarın, yarın gün boyu etkili olması bekleniyor.