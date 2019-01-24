Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına

Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına

2 saat önce

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor.

Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına, System.String[]
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Dalgalar zaman zaman Akdeniz Bulvarı'na kadar ulaştı. Dalgaları görüntülemek isteyenler, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kent merkezinde rüzgarın etkisiyle bazı ağaçların da devrildiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Dalgalar, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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