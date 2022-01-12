Antalya'da kuvvetli yağmurun ardından vatandaşlar gölete dönen boş arazide kürek çekti - Son Dakika

Günlerdir etkili olan yağmur, Antalya'da yaşamı önemli ölçüde etkiledi. Boş araziler, mazgalı tıkanan yollar gölete dönüştü. Dün gece etkisini ara ara artıran yağmur, Muratpaşa ilçesinin Lara bölgesinde arazileri gölete çevirdi.

GÖLETE DÖNEN ARSADA KÜREK ÇEKTİ

Bir genç, botunu şişirip gölete dönen alanda kürek çekti. "Hakkı abi balığa gelmiyor musun?" diyen gence, diğeri "Okan hava çok kötü, müşterilerimizin teknelerini kontrol et batmasın" diye seslendi. Görüntü çeken kişi, "Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Oğlum şu arsada botla gezmedim deme işte" sözleri kamera kaydına yansırken, "Sahil güvenlik geliyor" esprisi ile güldüler.

YOLDA YÜZMEYE ÇALIŞTI

Yine Lara bölgesinde bir kişi de yolda yüzmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adamın kulaç atmasını görüntüleyen kişinin kahkahaları güldürdü. Antalya kent merkezine son 5 günde metrekareye 196.7, Antalya Havalimanı'na 248.6 kilogram yağış düştü.