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Antalya'da kuvvetli yağmurun ardından vatandaşlar gölete dönen boş arazide kürek çekti - Son Dakika

Antalya'da kuvvetli yağmurun ardından vatandaşlar gölete dönen boş arazide kürek çekti

12.01.2022 23:30

Antalya'da 5 gündür yağan şiddetli yağmurlar sebebiyle mazgallar tıkandı, yollar ve boş araziler gölete döndü. Botunu şişiren bir vatandaş, boş arsada oluşan gölette kürek çekerken, başka bir vatandaş ise yolda yüzmeye çalıştı.

Günlerdir etkili olan yağmur, Antalya'da yaşamı önemli ölçüde etkiledi. Boş araziler, mazgalı tıkanan yollar gölete dönüştü. Dün gece etkisini ara ara artıran yağmur, Muratpaşa ilçesinin Lara bölgesinde arazileri gölete çevirdi.

GÖLETE DÖNEN ARSADA KÜREK ÇEKTİ

Bir genç, botunu şişirip gölete dönen alanda kürek çekti. "Hakkı abi balığa gelmiyor musun?" diyen gence, diğeri "Okan hava çok kötü, müşterilerimizin teknelerini kontrol et batmasın" diye seslendi. Görüntü çeken kişi, "Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Oğlum şu arsada botla gezmedim deme işte" sözleri kamera kaydına yansırken, "Sahil güvenlik geliyor" esprisi ile güldüler.

YOLDA YÜZMEYE ÇALIŞTI

Yine Lara bölgesinde bir kişi de yolda yüzmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adamın kulaç atmasını görüntüleyen kişinin kahkahaları güldürdü. Antalya kent merkezine son 5 günde metrekareye 196.7, Antalya Havalimanı'na 248.6 kilogram yağış düştü.

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Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da kuvvetli yağmurun ardından vatandaşlar gölete dönen boş arazide kürek çekti - Son Dakika
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