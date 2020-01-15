Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesindeki kuyumcudan 29 Aralık 2019'da yaklaşık 17 kilogram altının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin halk otobüsüne binerek Manavgat'tan Antalya kent merkezine geldiklerini belirledi.

Çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3'ü Ukrayna, ikisi Moldova uyruklu 8 şüpheliyi Kemer ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği öne sürülen 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 avro, 2 bin 190 lira ele geçirildi.

Yukarıpazarcı Mahallesi'ndeki dükkanının bulunduğu apartmanın yan tarafındaki pasajdan bodruma girilip, vitrinin kasasının olduğu bölümdeki duvar yıkılarak altınlar alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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