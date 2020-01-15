Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesindeki kuyumcudan 29 Aralık 2019'da yaklaşık 17 kilogram altının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin halk otobüsüne binerek Manavgat'tan Antalya kent merkezine geldiklerini belirledi.

Çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliklerini tespit ettiği Ukrayna uyruklu R.B, S.N. Moldova uyruklu L.Ö, E.B, R.G, Türk vatandaşları Y.K, T.K. ile H.T'yi İstanbul ve Antalya'nın Kemer ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği öne sürülen 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 avro, 2 bin 190 lira ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Bu arada, zanlıların kuyumcudan ayrılmaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sırtlarına çanta bulunan zanlıların, bölgeden ayrılmaları yer alıyor.

Yukarıpazarcı Mahallesi'ndeki dükkanının bulunduğu apartmanın yan tarafındaki pasajdan bodruma girilip, vitrinin kasasının olduğu bölümdeki duvar yıkılarak altınlar alınmıştı.

Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:09 Kaynak: AA
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