Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı

20.04.2022 16:55
Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı

Antalya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli, kuyumcunun ihbarı ile suçüstü yakalandı.

Antalya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli, kuyumcunun ihbarı ile suçüstü yakalandı. Benzer şekilde 2 ayrı iş yerinden de 20 bin TL dolandırdığı anlaşılan şüpheli kadın, sorgusunda itiraf ettiği suç ortağı ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Antalya'da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen D.G. adlı kadın, kuyumcuda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan incelemesinde, Antalya'da 2 ayrı işyerinde benzer şekilde 20 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda şüpheli D.G.'nin şikayete konu dolandırıcılık olaylarını E.A. ile birlikte gerçekleştirdiği, şüpheli E.A.'nın da Antalya'da 1 işyerinde benzer şekilde 8 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bahse konu şüpheli şahıs da 19 Nisan Salı günü polis ekiplerince yakalandı. D.G.'nin yapılan sorgulamasında dolandırıcılık suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu, aranmadığı, E.A.'nın yapılan sorgulamasında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından suç kaydının bulunduğu ve aranmadığı tespit edildi. Suça konu sahte altınlar muhafaza altına alındı. D.G. ve E.A. bugün adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı
Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı

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Dolandırıcılık, Türk Lirası, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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