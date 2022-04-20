Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

20.04.2022 17:05
Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcudan gelen sahte altın ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar yapılan uyumcuya giden ekipler, şüpheli D.G'yi satmaya çalıştığı sahte altınlarla yakaladı.

Ekipler D.G'nin, şüpheli E.A. ile benzer şekilde iki kuyumcuyu daha dolandırmaya çalıştığını tespit etti.

E.A. da gözaltına alındı.

Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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