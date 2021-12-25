Kuyuya düşen köpeği belediye çalışanları kurtardı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye çalışanları, kuyuya düşen köpeğini iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Deniztepe Mahallesi'nde asfalt çalışması yapan Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptıkları sırada yol kenarında bulunan bir kuyudan köpek sesi geldiğini fark etti.

Kuyuyu inceleyen ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuda bir köpek olduğunu ve suda çırpındığını gördü.

İş makinesi yardımıyla kuyuya inen bir personel köpeği kurtardı.

Kurtarılan köpek olay yerinden uzaklaştı.

Belediye personelinin kurtarma çalışmaları da ekipte bulunan bir kişinin cep telefonu görüntülerine yansıdı.