Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Antalya'da "yüksek kazanç" vaadiyle teyzesinin iki kızını 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanık hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Antalya'da "yüksek kazanç" vaadiyle teyzesinin iki kızını 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanık hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kuzenleri Z.Ö. ve A.C'yi "hurda işine yapacakları yatırımla çok para kazanacakları" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hurdacılık yapan sanığın kuzenlerine "hurda işinden çok para kazandığını ve kendilerinin de para katkısı koymaları durumunda yüksek kar elde edecekleri" vaadinde bulunduğu belirtildi.

A.T'nin ilk etapta kuzenlerinden aldığı bir miktar parayı iade ettiği belirtilen iddianamede, sanığın bu şekilde güvenini kazandığı kuzenlerinden değişik tarihlerde daha fazla para aldığı kaydedildi.

İddianamede, Turan'ın müştekiler Z.Ö'den 2 milyon 800 bin lira, A.C'den ise 800 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin lirayı alarak haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.

Sanık Turan'ın kuzenlerinden aldığı parayla herhangi bir hurda işine girmediği vurgulanan iddianamede, bu kapsamda sanığın, "güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan her müşteki için üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Bilişim Sahtecilik Dolandırıcılık Soruşturma Bürosuna 28 Ocak'ta başvuran kız kardeşler A.C ile Z.Ö, hurda alışverişinden "yüksek kazanç" vaadinde bulunan kuzenleri A.T'nin, kendilerini toplamda 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
23:00 Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1)
22:59 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI (1)
22:58 ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2
22:57 Polisten kaçarken kaza yapan sürücüyü yanan aracından ekipler çıkardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]