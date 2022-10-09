Antalya'da Kredi Kurtlar Kurumu'na bağlı yurtta kalan bir öğrenci, sosyal medya hesabından odalarının fotoğrafını paylaştı. Odanın içi ve manzarası, sosyal medyadaki diğer öğrencileri çok etkiledi.
Öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla yurdun nerede olduğunu sordu. Videodaki yurdun Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir yurt olduğu bilgisi ise çok geçmeden ortaya çıktı.
Yurtla ilgili başka bilgiler de paylaşıldı. Buna göre yurdun daha önce bir otel işletmesi olduğu ve devlet tarafından KYK yurduna dönüştürüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz? - Son Dakika