Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz? - Son Dakika
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Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?

09.10.2022 22:29

Antalya'da bir KYK yurdunda kalan bir öğrenci, sosyal medya hesabından odasını paylaştı. Otelden yurda çevrildiği öğrenilen yurdun görüntüsü, öğrencilerin beğenisini topladı. Bazı öğrenciler ise "Siz ciddi misiniz, bu yurt nerede?" gibi yorumlar yaptı.

Antalya'da Kredi Kurtlar Kurumu'na bağlı yurtta kalan bir öğrenci, sosyal medya hesabından odalarının fotoğrafını paylaştı. Odanın içi ve manzarası, sosyal medyadaki diğer öğrencileri çok etkiledi.

NEREDE OLDUĞUNU SORDULAR

Öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla yurdun nerede olduğunu sordu. Videodaki yurdun Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir yurt olduğu bilgisi ise çok geçmeden ortaya çıktı.

OTELDEN ÇEVRİLMİŞ

Yurtla ilgili başka bilgiler de paylaşıldı. Buna göre yurdun daha önce bir otel işletmesi olduğu ve devlet tarafından KYK yurduna dönüştürüldüğü belirtildi.

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