Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol yapımı için çakıl taşırken lastiği patlayarak devrilen hafriyat kamyonu alev aldı.
Beydiğin Mahallesi yakınlarında yol inşaatına çakıl taşıyan İsmet Yaşar'ın kullandığı 06 FV 6512 plakalı hafriyat kamyonun rampada lastiği patladı.
Tepeye çarparak, şarampole devrilen kamyonda patlayan lastiğin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yakıt deposuna sıçradı. Yara almadan kurtulan sürücü, söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.
Aracın yandığını fark eden Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Taşağıl Orman İşletmesine ait arozözlerle alevlere müdahale edilerek, yangın söndürüldü.
Söndürme çalışmaları cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyon alev aldı - Son Dakika