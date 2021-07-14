Antalya'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı - Son Dakika

ANTALYA'da, seyir halindeki TIR'ın lastiğinden yükselen alevler, kısa sürede motor bölümüne ve arka tarafa kadar yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Döşemealtı ilçesi Antalya- Burdur yolunda, öğle saatlerinde, seyir halindeki TIR'ın lastiği, bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, kısa sürede TIR'ın motor bölümüne ve arka tarafa kadar yayıldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa yanaştırıp, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Sürücüye yoldan geçen diğer sürücüler de yardım etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Yangın tüpleri ile söndürme çabası yetersiz kaldı ve alevler, kısa sürede aracı sardı. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, TIR kullanılamaz hale geldi. TIR yangını, yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.