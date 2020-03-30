Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi - Son Dakika
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Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi

6 saat önce

Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendiUZMANLARIN koronavirüse (Covid-19) karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde limon fiyatları artarken, Antalya'da ise fiyatlar aynı seyirde devam etti.

Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi

UZMANLARIN koronavirüse (Covid-19) karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde limon fiyatları artarken, Antalya'da ise fiyatlar aynı seyirde devam etti. Antalya pazarlarında limon fiyatları 6- 10 TL arasında değişkenlik gösterdi. Türkiye'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike ilçesinde ise koronavirüs nedeniyle talep artınca üreticinin elinde portakal kalmadı.

Uzmanların koronavirüse karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında limon fiyatları artış gösterdi. Bazı şehirlerde limonun kilogram fiyatı 18 TL'ye kadar yükselirken, Antalya da ise limon fiyatları ürünün kalitesi ve cinsine göre 6-10 TL arasında değişkenlik gösterdi. Pazar esnafı limon fiyatlarının aynı şekilde seyrettiğini ifade etti. Antalya Hali'nde 30 Mart itibariyle limon fiyatı 5.50-7.50 TL arasında değişkenliği bulunuyor.

Pazar esnafı Sedat Çağlayan, limon fiyatlarının aynı olduğunu belirterek, değişen bir şeyin olmadığını kaydetti. Koronavirüs dolayısıyla limona talebin arttığını kaydeden Tarık Bulak, "Limon fiyatları normal. Devlette şuan zaten ihracat yapmıyor. Biz bir kaç ay içinde limon fiyatlarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi. Ahmet Demir, "Limonu 10 TL'ye satıyoruz. Fiyatlar hemen hemen aynı. Virüs nedeniyle pazara gelenler 2-3 kilogram alıyor. Antalya'da limon fiyatları diğer illere göre daha ucuz. Sık sık bir talep var. Şuan için fiyatlar bu aralığında devam edecek" dedi.

Pazara alışverişe gelen Sultan Kocatürk, "Limon fiyatları normal biz Afyon'dan geldik. Hastanede hastamız var ona limon aldık. 7-8 TL'ydi, şuanda hemen hemen fiyatları aynı. Koronavirüs için bol bol limon yiyelim, hasta olmayalım" şeklinde konuştu. Birgün Fesligül ise, bol bol limon tüketiyoruz. Koronavirüsten dolayı daha çok dikkat etmeye başladık. Limon fiyatları pahalı" ifadelerini kullandı.

Limon aynı zamanda salgın sürecinde evlerde temizlik ve dezenfekte amaçlı olarak da kullanılıyor.

FİNİKE'DE LİMON ÜRETİMİ DÜŞÜK

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçede limon üretiminin düşük olduğunu belirterek, Finike portakalı ortalama rekoltesinin 200 bin ton, limonun ise 5 bin ton civarında olduğunu aktardı. Halil Sarıçobanoğlu, "Finike'de limon üretimi düşük. Yaklaşık 5 bin ton civarında ve kasım ayında hasadı tamamlandı zaten. Portakal rekoltesi de yıllık ortalama 150- 200 bin ton civarında oluyor. Bu sezon rekoltemiz iyiydi. 200 bin civarında ürün elde ettik. Mart ayının ikinci haftasına doğru salgın nedeniyle talep artınca portakal bahçede erken bitti. Dört yıl önce 40 bin ton civarında portakal dalında kalmıştı ve satılmamıştı" dedi.

'ÜRETİCİNİN ELİNDE PORTAKAL TÜKENDİ'

Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra portakala talebin arttığını ve üreticinin elinde portakal kalmadığını kaydeden Halil Sarıçobanoğlu, portakalda sezonu, kalitesine göre 1 lira 20 kuruş ile 1,5 lira arasındaki fiyatlarla açtıklarını aktardı. Halil Sarıçobanoğlu, "Sezonun başlarında 1,20 TL ile 1,5 arasında satılan portakal salgından sonra talep çok olduğu için hızla tükendi. Üretici, elinde kalan son ürünleri 1,5 ila 2 TL arasında sattı. Şu an üreticinin elinde portakal yok. Sadece tüccarların elinde az miktarda kaldı. Kalitesine göre değişiyor ancak ortalama fiyatları 3 TL civarında" diye konuştu.

Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi

Türkiye, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:58 Kaynak: DHA

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