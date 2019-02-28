Son Dakika Haberleri: Antalya'da Lise Öğrencilerini Darp Ettikleri İddiasıyla Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest

Antalya'da Lise Öğrencilerini Darp Ettikleri İddiasıyla Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest

22 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kız lise öğrencisini sınıfta darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.

Antalya'da Lise Öğrencilerini Darp Ettikleri İddiasıyla Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kız lise öğrencisini sınıfta darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Şubat'ta Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Y.S.P. (16) ve G.M'nin (16) sınıflarında bir grup öğrenci tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili 9 öğrenciyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 öğrenci çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Kepez, Antalya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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