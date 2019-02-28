Antalya'da Lise Öğrencilerini Darp Ettikleri İddiasıyla Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest
22 dakika önce
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kız lise öğrencisini sınıfta darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.
Antalya
'nın Kepez
ilçesinde iki kız lise öğrencisini sınıfta darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü
Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Şubat'ta Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Y.S.P. (16) ve G.M'nin (16) sınıflarında bir grup öğrenci tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili 9 öğrenciyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 öğrenci çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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