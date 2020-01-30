Antalya'da lise öğrencisinin uğrağı kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Antalya'da lise öğrencisinin uğrağı kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisinin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'da lise öğrencisinin uğrağı kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisinin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kızıltoprak Mahallesi'nde caddede yürüyen 16 yaşındaki Nurcan Durmaz'ın arkasından gelen bisikletli bir kişi, genç kızın çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı.

Bisikletiyle kaçan şüpheliyi bir süre koşarak yakalamaya çalışan Durmaz, polisten yardım istedi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülerdi. Görüntülerde bisikletli şüphelinin genç kızın çantasını alarak kaçması yer alıyor.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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