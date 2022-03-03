Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokatlı kavga - Son Dakika

Antalya'da liseler arası futsal turnuvasında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı idareciler ve antrenörler güçlükle ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksu ilçesinde bir lisenin spor salonunda iki lise takımı, futsal müsabakası için karşı karşıya geldi. Mücadeleye her iki okulun öğrencileri de seyirci olarak büyük ilgi gösterdi ve tribünler tıklım tıklım doldu. Maç sırasında bir takımın atağında topun sol köşe direği dibinden dışarı çıkmasının ardından bir anda gerginlik çıktı. Oyuncular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakemin ısrarla çaldığı düdüğe rağmen büyüyen kavgaya yedek kulübesinin

yanı sıra, tribündeki öğrenciler de sahaya inip dahil oldu. Antrenör ve idarecilerin araya girmesiyle kavga güçlükle

yatıştırıldı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoyu çeken kişi, "Yapmayın yapmayın, ooo" sözleriyle endişesini dile getirdi. Maçın ise bir süre sonra kaldığı yerden devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA