Danışman öğretmen Sedat Ünlü ve takıp kaptanı Serhat Büyükevren ile 7 öğrenci Kocaeli 'de düzenlenecek TEKNOFEST-2022 Liselerarası Elektrikli Araç Yarışları'na katılmak üzere kente gitti.

Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Anadolu Parsı" adını verdikleri elektrikli araç, güvenlik, elektrik güvenliği, mekanik kontrol, dinamik sürüş ve yerli tasarım teknik kontrollerini başarı ile geçerek yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da liseli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'e katılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.