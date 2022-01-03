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Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı

03.01.2022 13:13
Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı

Antalya'da trafik ışıklarında duran LPG'li otomobil, yeşil ışık yandığı sırada birden alev aldı.

Antalya'da trafik ışıklarında duran LPG'li otomobil, yeşil ışık yandığı sırada birden alev aldı. Sürücüsünün vatandaşlar tarafından çıkartıldığı araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında aracını durduran kadın sürücü, yeşilin yanmasıyla birlikte tam ilerleyeceği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görüp panikleyen sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahalede bulundu. LPG'li araç müdahaleyle sönmemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Polis ekipleri de trafiği kapatarak önlem aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

"Sürücü kadın şoka girmişti"

Olay anını anlatan Müslüm Ayaz Doruk, "Sürücü kadın kırmızı ışıkta duruyordu. Yeşil yanınca hareket ederken araç bir anda tutuştu. Sürücü kadın şoka girmişti, biz uyardık. 2-3 dakika boyunca hareket etmedi. Bir vatandaş aracın kapısını açıp kadını içeriden çıkardı. Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştım ama LPG'li olduğu için sönmedi" dedi.

Sürücüyü araçtan çıkartan Can Kılıç da "Kadın içindeydi aracın direk dışarı çıkardım. Araç baya yanıyordu. Ardından araca yangın tüpüyle müdahale ettik" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı
Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı
Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı
Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı
Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı
Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da LPG'li otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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