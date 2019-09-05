Son Dakika Haberleri: Antalya'da LPG tankerinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da LPG tankerinde yangın

2 saat önce

Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'da LPG tankerinde yangın, System.String[]

Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki LPG tankerine, Ömer Güncü'nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, kazada kamyonda bulunan bir kişinin yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Dumlupınar, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da LPG tankerinde yangın
Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu Nihat Hatipoğlu, ağabeyinin AK Parti'yi hedef alan sözlerini yorumladı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bağış açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 11:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da LPG tankerinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]