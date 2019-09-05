Son Dakika Haberleri: Antalya'da LPG tankerinde yangın (2)
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Antalya'da LPG tankerinde yangın (2)

46 dakika önce

Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki LPG tankerine, Ömer Güncü'nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, kazada kamyonda bulunan bir kişinin yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Dumlupınar, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:55 Kaynak: AA
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Antalya'da LPG tankerinde yangın
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