Kira artışının başını alıp gittiği Antalya'da bir dairenin aylık bedeli için 255 bin lira istendi - Son Dakika
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Kira artışının başını alıp gittiği Antalya'da bir dairenin aylık bedeli için 255 bin lira istendi

11.05.2023 13:53

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde deniz manzaralı lüks daire için aylık 255 bin lira, Lara bölgesinde ise aylık 125 bin lira kira bedeli talep ediliyor. Depozito bedeli de dahil edildiğinde; Konyaaltı'nda daire kiralama bedeli yıllık 3,5 milyon lirayı bulurken, bu rakam Lara'da 1,5 milyon liraya kadar çıkıyor.

Ukraynalılar ve Ruslar geçen yıl şubatta başlayan savaştan kaçıp, daha güvenilir buldukları Türkiye'ye gelerek, sıklıkla tatil yaptıkları Antalya'ya sığındı. Aileleri ile gelen yabancıların bir kısmı, yakınlarının yanına yerleşti. Geliri yüksek olanlar ise ya gayrimenkul satın aldı ya da kiraladı. Gayrimenkul hareketliliği yaşanan kentte hem kiralar hem satın alma fiyatları arttı. Deniz kenarındaki bazı lüks dairelerin aylık kirası, 250 bin lirayı aştı. Emlak ilanlarında denize sıfır ya da yakın mesafede konumlanan dairelerin lüks döşendiği de göze çarptı.

1 YILLIK KİRA ÜCRETİ PEŞİN İSTENİYOR

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde geçen yıl 4+1 lüks daire için aylık 130 bin lira kira ile 260 bin lira depozito bedeli istenirken, Konyaaltı'nda 3+1 lüks daire için aylık 125 bin lira kira ile 125 bin lira depozito bedeli talep edildi. İlanlarda, daireler için 1 yıllık kira ücretinin peşin istendiği vurgulandı. Geçen 7 ayda da kentteki lüks konut fiyatlarında artış olduğu gözlendi. İnternetteki ilan sitelerinde; en yüksek kiralık konut, Konyaaltı ilçesinde yer aldı. Sahildeki 4+1 lüks daire için aylık 255 bin lira kira ile 500 bin lira depozito bedeli istendi. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki 3+2 lüks daire içinse aylık 125 bin lira kira ile 20 bin lira depozito bedeli talep edildi. Konyaaltı'nda daire kiralama bedeli 3,5 milyon lirayı aşarken, bu rakam Lara'da 1,5 milyon lirayı buldu.

"AKŞAMDAN SABAHA FİYATLAR ARTTI"

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, 2 yıl önce turizm kenti Antalya'nın uygun ve ucuz bir şehir olduğunu hatırlattı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kentin çok sayıda göç aldığına dikkati çeken Çağlar, "Antalya'ya yerleşen yabancılar, kendi içlerinde fiyatları artırdı. Bizim ev sahiplerimiz de bunlara bakarak fiyatları artırdı. Bugün enflasyona göre, fiyat artmadı. Akşamdan sabaha kadar fiyatlar artmaya başladı. Kendi kafalarına göre fiyat artırdılar. Televizyonlarda 1 gün faiz indirimine gidildiği zaman; akşam 10 bin lira yazan kira, sabah 15 bin lira oldu. 1 milyon yazan evin fiyatı 1,5 milyon oldu. Bunlar, bazı internet sitelerinden örnek alarak fiyatları otomatik artırdı" dedi.

"BİR EVİ 20 BİNDEN AŞAĞI BULAMIYORUZ"

7-8 binden aşağı kira olmadığını vurgulayan Çağlar, "2 sene önce sahil bandında en iyi evin kirası, 6-7 bin lira civarındaydı. İç kesimlere Kepez bölgesine gidildiğinde ev kiraları 500-600 liraydı. 1000 lira bile değildi, ama Rusya Ukrayna savaşından sonra çok fazla göç aldık. Bazı fırsatçılar fiyatları artırdı. Yan tarafta oturan Türk vatandaş ise, 'Bu evin kirası yüksek, benim evimin kirası niye düşük' derken; fiyat otomatik yükseltildi. Şu an Konyaaltı Sahili'nde oturulacak bir evi 20 binden aşağı bulamıyoruz. Kepez ilçesinde ise 7-8 binden aşağı maalesef. Şu an kiraya oturulacak ev yok" diye konuştu.

"MEMUR GELMEK İSTEMİYOR"

Özellikle kiralık ev sıkıntısı yaşandığını anlatan Çağlar, "Antalya'ya memur gelmek istemiyor. Yeni evlenecek arkadaşlarımız arz- talep nedeniyle kiralık ev bulamıyor. Devletimiz, yabancılar ile ilgili oturum izinlerini durdurdu. Çoğalan bir nüfusumuz var. Şu an İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizden daha sorunluyuz. Antalya'da hem kiralık hem de satılık çok az ev var" dedi.

"TÜM TAŞINMAZLARA EKSPER YAPILMASI LAZIM"

Emlak piyasasına acilen sınırlama getirilmesi gerektiğini aktaran Çağlar, "Örneğin Kepez bölgesinde bulunduğumuz ofisin rayiç bedeli 200 bin lira ama satış bedeli şu an 4 milyon. Burada hem devletimiz hem milletimiz zarar ediyor. Bir an önce Türkiye'deki tüm taşınmazlara eksper yapılması lazım. Belediyelerdeki gerçek bedelleri yazılması lazım. Tapulardaki harçların yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesi lazım. Bunun bir an önce yapılıp, belediyelerdeki rayiç bedeller üzerinden satılıp, enflasyona göre düzenleme getirilmesi lazım. İlan sitelerine köle olmamamız lazım. İnsanlar, ilan sitelerine bakarak fiyatları artırıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Konyaaltı, Türkiye, Antalya, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kira artışının başını alıp gittiği Antalya'da bir dairenin aylık bedeli için 255 bin lira istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kira artışının başını alıp gittiği Antalya'da bir dairenin aylık bedeli için 255 bin lira istendi - Son Dakika
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