Henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden kopan salıncaktaki 3 çocuk itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lunaparkta salıncağın kopması sonucu 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

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