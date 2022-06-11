Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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