Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı

11.06.2022 15:18

Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı

ANTALYA - Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.

Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı

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Kaynak: İHA

Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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