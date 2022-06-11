Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı
ANTALYA - Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.
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