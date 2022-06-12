Antalya'da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı

12.06.2022 00:58
Antalya'da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı

Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

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