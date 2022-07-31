GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU

31.07.2022 12:08

Antalya'da madde bağımlılarının girmemesi için girişi ve pencereleri betonla kapatılan ve kullanılmayan müstakil evin girişinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da madde bağımlılarının girmemesi için girişi ve pencereleri betonla kapatılan ve kullanılmayan müstakil evin girişinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin uyuşturucudan öldüğü düşünülüyor.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce uyuşturucu madde kullananların girmemesi için belediye tarafından giriş ve pencereleri betonla kapatılan müstakil evin girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin olduğu yere gelen polisler hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni üzerinde ve çevresinde incelemede bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.(DHA)

YORUMLAR
500
Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı Antalya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü Antalya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 12:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement