Antalya'da mahalle sakinlerinden kavşak düzenlemesine tepki - Son Dakika

Antalya'da Yenigöl Mahallesi sakinlerinden oluşan bir grup, Serik Caddesi'nde yapılan kavşak düzenlemesine tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi girişinde toplanan grup adına konuşan mahalle muhtarı Sema Özel, 1,5 ay önce yapılan düzenlemeyle mahallenin girişinde bulunan çift yönlü yolun tek yöne düşürüldüğünü söyledi.

Düzenleme nedeniyle bölgede yoğun bir trafik oluştuğunu anlatan Özel," Mahallemizin girişi kapatıldı. Kavşakta trafik yoğunluğu nedeniyle mahalleye giren araçlar burada da trafik oluşturuyor. Mahallemizde imar olmadığı için yollarımız çok dar. Servislerimiz mahalleye girmek istemiyor. Burası aynı zamanda bir iş merkezi haline geldi. Buradaki iş yerlerine büyük araçlar geldiklerinde giriş çıkışta sorun yaşıyorlar." diye konuştu.

Özel, bölgede bulunan 112 ekiplerinin de kendisine şikayette bulunduğunu, Lara bölgesine gidebilmek için farklı yollar kullanmak zorunda kalarak zaman kaybettiklerini dile getirdi.

Yolun eski düzenine dönmesini talep ettiklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Ekipler ile görüştük, kamu yararına olduğunu, trafiğin daha da rahatlayacağını söylediler. Ama rahatlamadı. Kazalar da gittikçe artıyor. 1,5 ay olmasına rağmen hala bir sonuç alamadık. Bu yolla ilgili günde sayısız şikayet alıyorum. Merkezden gelenler rahatlıkla mahallemize girebilirken, Serik ve Altınova bölgesinden gelenler trafik ve şerit nedeniyle giriş yapmakta zorlanıyorlar. Bizim için çok büyük bir sıkıntı oluşmuş durumda. Yolumuzun eski halime gelmesini istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden esnaf Süleyman Karacan da yapılan düzenlemenin bölgedeki mahalle sakinlerini ve iş yerlerini rahatsız ettiğini belirtti.