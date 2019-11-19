Son Dakika Haberleri: Antalya'da mahalleli hız-kes yapılması için sokağa döküldü
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Antalya'da mahalleli hız-kes yapılması için sokağa döküldü

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın 8 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasının ardından Yayla Mahallesi Abdi İpekçi ve Işıklar caddelerinin kesiştiği bölgede yaşayan vatandaşlar yola hız kesen kasisler (hız-kes) yapılması için sokağa döküldü.

Antalya'da mahalleli hız-kes yapılması için sokağa döküldü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın 8 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasının ardından Yayla Mahallesi Abdi İpekçi ve Işıklar caddelerinin kesiştiği bölgede yaşayan vatandaşlar yola hız kesen kasisler (hız-kes) yapılması için sokağa döküldü.


Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Abdi İpekçi ve Işıklar caddelerinin kesiştiği bölgede yaşayan kadın, erkek, çocuk yaklaşık 300 kişi yolu kapatarak eylem yaptı. Gündüz saatlerinde kazanın ardından toplanıp eylem yapan vatandaşlar, bir gelişme olmayınca gece yeniden sokağa döküldü. Vatandaşlar, caddenin bazı araç sürücüleri tarafından yarış pisti olarak kullanıldığını, bundan dolayı da ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşlar, çocuklarını yolun karşısındaki markete göndermeye korktuklarını, araçların yolda yavaş gitmesi için acilen yola hız-kes konulmasını istediler.


Emniyet güçlerinin geniş önlem aldığı gözlenen eylem yapılan açıklamaların ve Manavgat Belediyesi yetkililerinin yolda gerekli önlemlerin alınacağını açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldılar. Sabahın erken saatlerinde Abdi İpekçi Caddesi'ne gelen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle sakinlerinin istediği yerlere hız-kes koymak suretiyle sorunu çözdü. Hız kes konulmasının ardından mahalle sakinleri seslerine kulak veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve emeği geçen herkese duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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