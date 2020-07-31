Antalya'da mahalleliyi sokağa döken trafo yangını - Son Dakika

Antalya'da trafo binasında meydana gelen patlama ve yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ve elektrik şirketi çalışanları yoğun duman nedeniyle trafoya güçlükle müdahale edebildi. Yangın, elektrik şirketi görevlilerinin gerekli güvenlik önlemlerini alıp, trafoda yaptığı ön inceleme sonrası itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sırasında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4250 Sokak içindeki bir parkta bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Mahallenin en büyük trafolarından birinin bulunduğu bina içinde, akşam saatlerinde belirli aralıklarla küçük patlamalar meydana geldi. Bu patlamalar gece saatlerinde şiddetlendi ve yangın çıktı. Ardı ardına yaşanan yüksek sesli patlamaların ardından bölgenin elektriği kesildi ve trafo binasından siyah dumanlar yükselmeye başladı. Yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ve bekçiler trafonun yeniden patlama ihtimaline karşı sokakları yaya ve otomobil girişine kapattı. Sokakları duman kaplarken, vatandaşlar çalışmaları meraklı bakışlarla izledi. İtfaiye ekipleri elektrik olması nedeniyle yanan trafoya hemen müdahale edemedi. Elektrik şirketi görevlilerinin gerekli güvenlik önlemlerini alıp, trafoda yaptığı ön inceleme sonrası yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği trafodaki yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Elektrik şirketi çalışanları ve itfaiye ekipleri trafodan çıkan duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölge araç ve yaya trafiğine açıldı.

Öte yandan, trafonun patlama anları ve çıkan yangın, vatandaşların panik anları, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Trafodaki yangının sıcak hava sebebiyle aşırı yüklenmeden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

"Evler yanacaktı"

Korkuyla sokağa çıkan Ayşe Çakır, "Evlerin bir anda elektriği kesildi. Güm güm patlamalar oldu. Biz de ne olduğunu anlamadık, şaşırdık kaldık. Sokağa döküldük. Milletin evi yanacaktı. Bir kere değil en az 15-20 kere trafo patladı" dedi.

"Çok korktuk"

Patlama sesiyle sokağa inen Filiz Erkuş ise, "Çok korktuk. Ev yanacak diye herkes dışarı çıktı. Mahallenin bir anda elektriği gitti kapkaranlık oldu" diye konuştu. - ANTALYA