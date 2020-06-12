Antalya'da mahallenin bir kısmına uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Antalya'da mahallenin bir kısmına uygulanan karantina sona erdi

Antalya'da Serik ilçesindeki mahallenin bir kısmında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Antalya'da Serik ilçesindeki mahallenin bir kısmında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı. Merkez Mahallesi'nde 15 sokakta uygulanan karantina, 21 günlük kısıtlamanın ardından yapılan kontrollerde olumsuzluğa rastlanmaması üzerine sonlandırıldı. Sokakların giriş ve çıkışlarında bulunan demir bariyerler, polis ekiplerince kaldırıldı. Karantina bölgesinde yaşayan Dursun Kara, karara çok sevindiğini söyledi. Ailesiyle çocuğunun mezarına gittiğini belirten Kara, "Devletimiz, milletimiz bu sürede hep yanımızdaydı, bize çok yardımcı oldular. Allah herkese sıhhat versin." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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