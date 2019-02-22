Son Dakika Haberleri: Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi, Sahil Güvenlik Helikopteriyle Kurtarıldı

Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi, Sahil Güvenlik Helikopteriyle Kurtarıldı

49 dakika önce

ANTALYA'nın Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.

Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi, Sahil Güvenlik Helikopteriyle Kurtarıldı, System.String[]
ANTALYA'nın Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.

Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ile kurtarılırken, o anların görüntülerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından paylaşarak, mahsur kalan ve kurtarılan kişilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Münir Karaloğlu kurtarma operasyonuyla ilgili paylaştığı görüntülerde, Konyaaltı ilçesi kırsalında mahsur kalan üç gencin Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldığını belirterek, "ABD filmlerinde gördüğümüz kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekibimizi kutluyor, gençlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Görüntülerde, Sahil Güvenlik helikopterinden kayalık bölgede sarkıtılan çelik halatla bir personelin mahsur kalan gençleri helikoptere çıkarması bulunuyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:03 Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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