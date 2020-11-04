Antalya'da makaron ve kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda bir miktar tütün ile makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Yukarı Hisar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 120 bin makaron, ile 21 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler R.A. ve M.A. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.