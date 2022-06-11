Yangının can ve mal kaybına yol açmadan tamamen kontrol altına alınmasını temenni ettiklerini belirten Ulutaş, "Belediye olarak çalışmalarda Orman Bölge Müdürlüğüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için önlemlerin alınmasıyla ilgili takibi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2) - Son Dakika

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