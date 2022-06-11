( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2) - Son Dakika
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( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2)

11.06.2022 19:00
( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2)

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, kara ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evlerin boşaltıldığı bildirildi. Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, kısmen kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da gazetecilere, kısmen kontrol altında bulunan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangının can ve mal kaybına yol açmadan tamamen kontrol altına alınmasını temenni ettiklerini belirten Ulutaş, "Belediye olarak çalışmalarda Orman Bölge Müdürlüğüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için önlemlerin alınmasıyla ilgili takibi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2)
( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2)
( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2)
( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2)
YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ( DRONE) - Makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı (2) - Son Dakika
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