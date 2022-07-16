Yangın, Serik ilçesine bağlı Kuşlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Makilik alanda etkili olan yangın rüzgarın da etkisiyle bir seraya sıçradı. Mahalle halkı ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekrem Durmaz'a ait seraların zarar gördüğü yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralara zarar verdi - Son Dakika

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