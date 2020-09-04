Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Sarıkavak Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınan ve çıkış nedeni araştırılan yangında bir hektarlık makilik alan zarar gördü.

Ekiplerin yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.