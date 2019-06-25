Son Dakika Haberleri: Antalya'da makilik ve ormanlık alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da makilik ve ormanlık alanda yangın

50 dakika önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 100 dekar makilik ve ormanlık alan yandı.

Antalya'da makilik ve ormanlık alanda yangın, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 100 dekar makilik ve ormanlık alan yandı.
Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sınırında bulunan İmamlı Mahallesi Haçbel mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla etkisi artan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait acil müdahale aracı, orman işletme ekiplerine ait 6 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği görüldü.
Çalışmalar sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait arazözün rampada kalması vatandaşların tepkisine neden oldu. Alevlere müdahale edenlerden Sabri Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan alanın ilerisinde bahçesinin bulunduğunu vurgulayarak "İtfaiyecilerle yangına müdahale ettik. Genellikle çam ağaçları yandı." diye konuştu.
Yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen ve yaklaşık 100 dekar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:22 Kaynak: AA
yandı, gazipaşa, yangın, antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da makilik ve ormanlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]