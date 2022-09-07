Manzara keyfi hastanede bitti - Son Dakika
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Manzara keyfi hastanede bitti

07.09.2022 12:38
Manzara keyfi hastanede bitti

Antalya'da manzara izlemek için çıktığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek yaralanan genci deniz polisi ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Antalya'da manzara izlemek için çıktığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek yaralanan genci deniz polisi ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. 30 yaşındaki Yasin Kayhan, hava almak ve manzara izlemek için falezler üzerine geldi. Bir süre denizi izleyen Kayhan, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık bölüme düştü. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Kayhan'ın düştüğü yerde ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptı. Karadan çıkarmanın zor olduğu yaralı şahsın tahliyesi için deniz polisinden destek istendi. Ekipler tarafından kaşık sedyeye alınan Kayhan, kıyıya yaklaşan deniz polisi botuna kaldırıldı. Kaleiçi Yat Limanı'na botla çıkarılan Kayhan, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Kayhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manzara keyfi hastanede bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manzara keyfi hastanede bitti - Son Dakika
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