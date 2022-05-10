Antalya'da marketin deposuna giren yılanı bir vatandaş yakaladı - Son Dakika
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Antalya'da marketin deposuna giren yılanı bir vatandaş yakaladı

10.05.2022 21:08
Antalya'da marketin deposuna giren yılanı bir vatandaş yakaladı

Antalya'nın Serik ilçesinde girdiği marketin deposunda bir vatandaş tarafından yakalanan yılan doğal ortamına salındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde girdiği marketin deposunda bir vatandaş tarafından yakalanan yılan doğal ortamına salındı.

Akçaalan Mahallesi 4250 Sokak'taki marketin deposunda yılan olduğunu gören iş yeri sahibi, itfaiyeye haber verdi.

Markete giden itfaiye ekipleri aramadan sonuç alamayınca depodan ayrıldı.

Alışveriş için markete gelen Sait Kocatepe, tekrar görülen yılanı yakaladı. Yaklaşık 2 metre olduğu belirtilen yılan bir çuvala alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Yılanı yakalamaya çalışan vatandaşın çabası, çevredekilerce cep telefonuyla görüntülendi.

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Akçaalan, Antalya, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da marketin deposuna giren yılanı bir vatandaş yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da marketin deposuna giren yılanı bir vatandaş yakaladı - Son Dakika
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