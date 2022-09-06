Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı

06.09.2022 01:03
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı

Antalya'da marketin önünde bulunan karpuzu gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi, karpuzu omuzuna aldıktan sonra karşısına çıkan kadını görünce donup kaldı.

Antalya'da marketin önünde bulunan karpuzu gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi, karpuzu omuzuna aldıktan sonra karşısına çıkan kadını görünce donup kaldı. Şüpheli, karpuzu bıraktığı gibi kaçarken o anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

Olay, dun sabah saatlerinde Teomanpaşa Mahallesi 2202 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan bir marketin önüne gelen bir kişi, tezgah üzerinde bulunan karpuzları gözüne kestirdi. Şahıs karpuzların üzerinde bulunan örtüyü kaldırarak, bir tanesini omuzuna aldı. Tam ayrılacağı sırada ise kendisine bakan kadını görünce adeta hayatının şokunu yaşadı. Şahıs bir sure olduğu yerde donup kalırken daha sonra karpuzu yerine bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karpuzu almaya gelen şahsın bir anda kadını karşısında görmesi ve daha sonrasında da donup kaldığı görüldü.

Yaşananları anlatan market sahibi Dursun Yumak, "Dun sabah saat 08.00 sıralarında evden çıktım. Marketi açmaya gittim. Karpuzların üzerinin açık olduğunu gördüm. Ne alaka dedim. Kamera görüntüleri izledim. Ablamız karşısında duruyor. Ablamız uyarmaya çalışmış. Şahıs karpuzu bırakıp gidiyor. Ablamızı görünce donup kalıyor. Burada esnaflar bizi sevdiği için şahsı uyarıyorlar. Ben her zaman karpuzların üzerini kapatıyorum, normalde kimse almıyor" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
ATSO Başkanı Davut Çetin: 'Sektörel reformların OVP'de açıklanan hedefleri tamamlayıcı şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor' ATSO Başkanı Davut Çetin: 'Sektörel reformların OVP'de açıklanan hedefleri tamamlayıcı şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor' Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 01:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement