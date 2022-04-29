Antalya'da markette tartıştığı eşini öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Antalya'da markette tartıştığı eşini öldüren sanık hakim karşısında

29.04.2022 14:09
Antalya'da markette tartıştığı eşini öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini silahla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini silahla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, sanık ile çiftin çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık Y.Y. (56), eşi Gönül Y'nin (44) kendisini aldattığını öne sürdü.

Olay günü eşinin birine öpücük attığını marketteki güvenlik kamerası kayıtlarından gördüğünü iddia eden Y.Y, "Kameradan olayı görünce 6 ay önce aldığım av tüfeğiyle eşimin bulunduğu markete gittim. Burada tartıştık. 'Seni adam etmesini bilirim.' deyince kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Eşinin kendisini aldattığını ilk kez 4-5 yıl önce öğrendiğini ileri süren Y.Y, eşinin telefonunda çıplak fotoğraf ve görüntüler gördüğünü savundu.

Babasından şikayetçi olduğunu belirten Sena Y. de "Babama göre yıllardır annem onu aldatırdı. Anneme eziyet ederdi. Borçları üzerine alan annem, gece gündüz çalışırdı. Babam çok düşünseydi, işinin başında olurdu, eşini çalıştırmazdı. Sürekli annemi izlerdi. Hatta bir kere öksürdüğümü kameradan görmüş. Annem ile kavga ettiğimi sanmış ve bana kızmıştı." diye konuştu.

Sefa Y. ise olay günü Burdur'da olduğunu dile getirerek, babasının, sürekli olarak annesinin kendisini aldattığını iddia etmesine karşın böyle bir şey görmediğini söyledi.

Müşteki avukatı Hasan Kutlay Toktaş ise sanığın olayı tasarlayarak cinayet işlediğini öne sürdü.

Y.Y'nin her yerde eşini öldüreceğine yönelik açıklamalarının olduğunu iddia eden Toktaş, tutukluluğun devamını istedi.

Sanık avukatı Mehmet Ali Kozpınar da aldatma olaylarındaki telefon görüntülerinin özçekim olduğu iddiasını paylaştı.

Kozpınar, "Olay günü kamera görüntülerinde maktulün öpücük attığını görmüş. Arayınca da kendisine hakaret edilmiş. Olaydan 15 dakika önce ikisiyle de konuşup sakinleştirmeye çalıştım. Sanığın öldürmeye gideceğini bilsem bir şekilde önlemeye çalışırdım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

Olay

Alanya'da 8 Ekim 2021'de Y.Y, boşanma aşamasındaki eşi Gönül Y'nin işlettiği markete aldatıldığı iddiasıyla gitmiş, burada tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürmüş, kendisini de yaralamıştı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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