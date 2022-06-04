Marketteki iki kasadan 2 bin 600 lira parayı cebine dolduran şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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