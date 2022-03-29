Antalya'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

29.03.2022 16:58
Antalya'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Serik ilçesinde bir marketten içki ve sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Serik ilçesinde bir marketten içki ve sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir marketten dün yaklaşık 200 bin lira değerinde içki ve sigara çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı M.D, O.C, M.A.U. ve V.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan M.D, O.C, ve M.A.U. Adana'ya gitmek için bindikleri otobüste, V.T. ise Kemer ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çankırı'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı Çankırı'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı Kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı Kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:57:55. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement