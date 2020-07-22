Antalya'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da bir marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu zanlı, tutuklandı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir marketten 7 bin 712 bin lira değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 15 Temmuz'da yüzünde maske olan bir kişinin marketten aldığı alkol şişelerini çantasına bıraktığı tespit edildi.

Bir pansiyonda konaklayan yabancı uyruklu I.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.