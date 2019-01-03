Antalya'da Marş Krizi
17 dakika önce
Fenerbahçe'nin kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması krize neden oldu.
Fenerbahçe
'nin kamp için geldiği Antalya
'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması krize neden oldu.
Fenerbahçe'nin Antalya kampı gergin başladı. Sarı-lacivertli ekibin konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması aynı yerde kalan Kayserispor
'un tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılı kafile otelde yer alan hoparlörlerin dışarıya çıkarılmasını istedi. Bu tepkiler üzerine otel yönetimi hoparlörleri lobinin dışına çıkararak krizin büyümesini engelledi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:45 Kaynak: İHA
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