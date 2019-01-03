Son Dakika Haberleri: Antalya'da Marş Krizi

Antalya'da Marş Krizi

17 dakika önce

Fenerbahçe'nin kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması krize neden oldu.

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Fenerbahçe'nin kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması krize neden oldu.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı gergin başladı. Sarı-lacivertli ekibin konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması aynı yerde kalan Kayserispor'un tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılı kafile otelde yer alan hoparlörlerin dışarıya çıkarılmasını istedi. Bu tepkiler üzerine otel yönetimi hoparlörleri lobinin dışına çıkararak krizin büyümesini engelledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Antalya, Spor
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