Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi

6 saat önce

HAVA sıcaklığının 20 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi, System.String[]

HAVA sıcaklığının 20 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya'da, yağmurun yerini güneşli havalara bırakmasının ardından, sahiller dolup taştı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimi denize ayaklarını sokarken, kimi deniz kenarında kitap okuyarak Mart güneşinin tadını çıkardı.Gençlerin birbiriyle şakalaştığı görülürken, kollarından ve bacaklarından tutularak denize atılan gençlerin eğlendiği o anlar, fotoğraf makinelerine yansıdı.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:35:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]