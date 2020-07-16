Antalya'da, Masa Dağı'ndaki yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'da, Masa Dağı'ndaki yol çalışmaları sürüyor

Kepez Belediyesi'nin, Masa Dağı eteklerindeki başlattığı yol çalışmaları devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin, Masa Dağı eteklerindeki başlattığı yol çalışmaları devam ediyor.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çankaya Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tütüncü, "Kepez'in iki yakasını bir araya getiriyoruz. Buraya alternatif kocaman, güzel bir yol açıyoruz. Her büyük proje ciddi bir emeği bünyesinde barındırıyor. İşte o yollar gibi yine şehir içi trafiğini rahatlatacak, ama bununla birlikte bölgeye de değer kazandıracak kocaman bir projeyi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kepez'de 12 yılda bin kilometrenin üzerinde yol açtıklarına değinen Tütüncü, açtıkları her yolu bölgeye değer kattığını vurguladı.

Projeyi kendi imkanlarıyla sürdürdüklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Aslında burada bir ihale yoluyla hizmet alımı yapılabilirdi. Ama bunların hiçbirisini yapmadan, belediyemiz kendi garajındaki kendi ekipleriyle ekipmanlarıyla bu yolu yapıyor. Yıllar içerisinde Kepez'i nereden nerelere getirdik. Biz çalıştıkça şehrimiz değer kazanıyor. Hemşehrilerimizin bize güvenleri, bize inançları en büyük motivasyonumuz. Onlar bize güvendikçe biz, bölgede kocaman projeleri hemşehrilerimiz için hayata geçirmeye devam edeceğiz. Geceyi gündüze katarak çaba sarf edeceğiz, gayret göstereceğiz ve yeni hedeflerimize de güçlü kuvvetli bir biçimde ulaşacağız."

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Masa Dağı, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da, Masa Dağı'ndaki yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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