Antalya'da

Lösemi hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte görev alan öğrencilerin hafta boyunca broşür dağıtmayı sürdüreceği bildirildi.

Antalya 'nın Serik ilçesinde bir gurup ortaokul öğrencisi Lösemili Çocuklar Vakfı ( LÖSEV ) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.

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