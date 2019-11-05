Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' etkinliği

Antalya'da "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gurup ortaokul öğrencisi Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.

Antalya'da

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gurup ortaokul öğrencisi Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.

Tekeli ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle ağızlarına maske takarak öğretmenleri eşliğinde hastalık hakkında bilgi içeren broşürleri ilçede dağıttı.

Lösemi hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte görev alan öğrencilerin hafta boyunca broşür dağıtmayı sürdüreceği bildirildi.

Antalya, Tekeli, LÖSEV, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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