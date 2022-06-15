Antalya'da Mayıs ayındaki trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Mayıs ayındaki trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti

15.06.2022 14:36
Antalya'da Mayıs ayındaki trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da Mayıs ayında gerçekleşen ölümlü/yaralanmalı 935 trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybederken, bin 321 kişi de yaralandı.

Antalya'da Mayıs ayında gerçekleşen ölümlü/yaralanmalı 935 trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybederken, bin 321 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında toplamda 42 bin 259 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalardan 167'si ölümlü, 18 bin 61'i yaralanmalı, 24 bin 31'i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen kazalarda 195 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 41 kişi de yaralandı. Ölümlerin genellikle yerleşim yeri dışında meydana gelen kazalarda gerçekleştiği görüldü.

Antalya'daki kazalarda 18 ölüm, bin 321 yaralanma

Antalya'da ise Mayıs ayında 935 ölümlü/yaralanmalı, 989 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Kazalarda toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiği, bin 321 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Bir milyondan fazla ceza yazıldı

Türkiye genelinde Mayıs ayında; yayalara 362, yolculara 2 bin 277, sürücülere 359 bin 619, araç plakalarına ise 1 milyon 327 bin 693 kez olmak üzere toplamda 1 milyon 689 bin 951 ceza yazıldı. 111 bin 420 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Antalya'da Mayıs ayındaki trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Mayıs ayındaki trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Mayıs ayındaki trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Mayıs ayındaki trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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