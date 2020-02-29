Antalya'da "Mehmetçiğe destek" programı düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Mehmetçiğe destek' programı düzenlenecek - Son Dakika

Antalya'da "Mehmetçiğe destek" programı düzenlenecek

6 saat önce

Antalya'nın fethinin 813. yılı etkinlikleri kapsamında "Mehmetçiğimize destek, şehitlerimize dua" programı düzenlenecek.

Antalya'da

Antalya'nın fethinin 813. yılı etkinlikleri kapsamında "Mehmetçiğimize destek, şehitlerimize dua" programı düzenlenecek.

Fetih programının katılımcıları, ellerinde Türk bayraklarıyla yarın Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydanı'nda toplanacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Müftüsü Osman Artan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için dua edecek.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "İdlib'te şehit olan evlatlarımız, üzerimize gelen hayasız saldırıları göğüslemek için şehit oldular. Bunu dosta, düşmana haykırmak için Mehmetçiğimize destek için, şehitlerimize dua için yarın saat 14.00'de Konyaaltı Yaşam Parkı'nda olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Antalya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:51:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da "Mehmetçiğe destek" programı düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]