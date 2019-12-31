Antalya'da Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü kutlamaları - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle, Mekke'nin 1389'uncu fetih yıldönümü kutlandı. AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, İslam'ın konuşulacak bir din değil, yaşanacak bir din olduğunun idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.



Antalya'da, Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamaya, AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetlilerin yanı sıra, çok sayıda vatandaş katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Mekke Fethi'ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Pişirici, Türkiye'de 600 noktada, Mekke'nin Fethi programlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pişirici, "İslam tek başına İslam'dır. İçinden bir şey eklemeyi ve çıkarmayı kabul etmez. Bizlerin İslam'ı konuşulacak bir din değil, yaşanacak bir din olduğunu idrak etmemiz gerekir. İşte İslam'ı yaşama gayretinin adı; cihattır. Cihat etmek, kan dökmek, işgal etmek demek değildir. Yeryüzünde barış olsun, hak olsun, adalet olsun ve insanlar huzur içerisinde yaşasın diye gayret etmektir. Bizler, İslam'ı yaşama gayreti içerisinde olurken, inancımız insanlara faydalı olmayı gerektirdiğini unutmamalıyız. İnsanlara faydalı olmak en demektir? 'Komşusu açken bile bile tok yatan bizden değildir' diyen efendimizi hatırlamaktır" dedi.



Pişirici, Mekke'nin Fethi'nin en güzel şekilde idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi. - ANTALYA